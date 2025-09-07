انت الان تتابع خبر "لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهر مقطع فيديو، لاحد أهالي قضاء شط العرب وهو يوجه كلامه لاحد مرشحي العيداني في المحافظة، بعد ان انتفض ردا على طلبه "فتح صفحة جديدة" مع المحافظ والسلطات المحلية في المحافظة، قائلا: "يا صفحة جديدة، لازم نفتح أبواب جهنم عليه بالتحقيقات".وأضاف ان "المليارات انفقت على مشاريع المياه فاشلة، هناك 185 مليار دينار صرفت على مشروع الهدامة ولحد الان نسبة انجاز مشروع الهدامة 65% وفقط تم مد الانابيب في الأرض، ويحسب علينا كمشروع"، متسائلا: "لماذا تحفر قناة السويب اذا كان هذا المشروع هو الحل لازمة المياه في القضاء، وتتسبب لنا بمشاكل مع بقية الاقضية؟".

وتابع متهكما: "برعاية السيد المحافظ افتحوا القناة، برعاية السيد المحافظ اغلقوا القناة، والناس كتلها العطش"، مضيفا: "ان السلطات تضحك علينا، لان أهالي قضاء شط العرب ليس كغيرهم لم يقوموا بقطع الطرق او اغلاق مشاريع نفطية كما تفعل الاقضية الأخرى لذلك السلطات المحلية والمحافظ لا يجعل لنا اعتبارا".