السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان ازمة المياه العالمية وصلت الى عراقنا الحبيب ودق ناقوس الخطر لا سيما مع بدء نفاد المخزون المائي".

وأكد على ضرورة "الإسراع بالحوار مع تركيا وزيادة الحصص المائية وتشديد السدود ومخازن المياه في المناطق المناسبة، ومعاقبة المسرفين باستخدام المياه وتحلية المياه والاعتماد على الابار في السقي والزراعة".

وأكد ان "أي تأخير سيؤدي لاضرار صحية وزراعية وسيتضرر الشعب العراقي المظلوم من ازمة المياه كما تضرر من ازمة الكهرباء".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

