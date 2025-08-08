اليابان | يوم الجبل في اليابان: تكريم للطبيعة واستراحة وسط الصيف

سياحة وسفر

ثقافة 08/08/2025

تُعدّ اليابان موطنًا للجبال الساحرة التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من روحها الطبيعية والثقافية، ولهذا خصصت الدولة يوم 11 أغسطس/ آب للاحتفال بـ ”يوم الجبل“ – أحدث عطلة وطنية أُدرجت في التقويم الرسمي عام 2016. يهدف هذا اليوم إلى تشجيع الناس على الاقتراب من الجبال وتقدير ما تقدّمه من جمال، وهدوء، وإلهام. سواء من خلال التنزّه، أو التأمل في المناظر الخلابة، أو حتى المشاركة في فعاليات ثقافية، يحتفي اليابانيون في هذا اليوم بعلاقتهم العميقة مع الجبال، التي لطالما كانت مصدرًا للأساطير، والفن، والهوية الوطنية.

الاحتفال بجمال وجلال الجبال في اليابان

يُصادف يوم الجبل في اليابان في الحادي عشر من أغسطس/ آب من كل عام، وهو أحد أحدث العطلات الرسمية في البلاد، حيث تم إدراجه رسميًا في عام 2016. وقد أُنشئ هذا اليوم خصيصًا لتشجيع الناس على التواصل مع الطبيعة الجبلية، وتقدير بركاتها المتنوعة، من مياه نقية وهواء نقي، إلى السلام الداخلي الذي توفره للمتنزهين والمتأملين. طَوال شهر أغسطس/ آب، تُنظم فعاليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، تشمل رحلات تسلق الجبال، والمهرجانات الثقافية، وورش العمل البيئية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتعميق العلاقة بين الإنسان والجبال.

تمتاز اليابان بتضاريسها الجبلية الفريدة، حيث تُغطي الجبال والتلال حوالي 70% من مساحتها الإجمالية. وتشكل هذه الجبال جزءًا أساسيًا من الهوية الجغرافية والثقافية للبلاد. من بين هذه الجبال، يتربع جبل فوجي على القمة بوصفه رمزًا وطنيًا مقدسًا، وواحدًا من أكثر المعالم شهرة في العالم. بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 3776 مترًا، يُعد فوجي أعلى قمة في اليابان، وقد أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو بوصفه ”مكانًا مقدسًا ومصدرًا للإلهام الفني“. وهو وجهة مفضلة لعشاق التسلق والمصورين والحجاج الروحيين على حد سواء.

ولا يقتصر الجمال الجبلي في اليابان على فوجي فقط. إذ تضم البلاد أكثر من 20 قمة جبلية يزيد ارتفاعها عن 3000 متر، جميعها تقريبًا في وسط الأرخبيل الياباني، لا سيما في منطقة الألب اليابانية. لكن جمال الجبال يمتد إلى جميع المناطق، فهناك قمم أصغر مثيرة للإعجاب أيضًا، مثل جبل تاكاو القريب من طوكيو، والذي لا يتجاوز ارتفاعه 599 مترًا، لكنه يُعد من أكثر الجبال زيارة في العالم نظرًا لسهولة الوصول إليه وتنوع مساراته الطبيعية وثروته النباتية.

تُعتبر الجبال في اليابان أيضًا موطنًا للعديد من المعتقدات الروحية، حيث كانت دائمًا مساحات مقدسة في تقاليد الشنتو والبوذية. وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها جسور بين الأرض والسماء، ومصدر للطاقة الروحية والسكينة.



يمكن الوصول بسهولة إلى جبل تاكاو من وسط طوكيو، وهو يجذب المتنزهين العاديين. (© بيكستا)

نشأة ”يوم الجبل“ في اليابان: من مبادرة شعبية إلى عطلة وطنية

على عكس معظم الأعياد الرسمية في اليابان، لم يكن يوم الجبل نتاج قرار حكومي من الأعلى، بل جاء نتيجة حركة شعبية خالصة. فقد بدأت فكرته في عام 2010، عندما شكّلت منظمات تسلق الجبال ومجموعات بيئية ولجان محلية تحالفًا للترويج لتخصيص يوم وطني يحتفي بالجبال. استمرت هذه الجهود سنوات عدة، تخللتها حملات توعية ومطالبات رسمية، حتى أثمرت أخيرًا في عام 2014، عندما عُدِّل قانون الأعياد الوطنية لإضافة هذا اليوم الجديد إلى قائمة العطل الرسمية. ومن ثمّ، تم الاحتفال بـ أول يوم للجبل في اليابان في 11 أغسطس/ آب 2016.

أما اختيار تاريخ 11 أغسطس/ آب، فله أبعاد رمزية وطبيعية. يُقال إن الرقم الياباني ”ثمانية“ (八) الذي يرمز لشهر أغسطس/ آب، يُشبه شكل جبل بتدرجاته الصاعدة. أما الرقم ”11“، فيُرى أنه يُشبه شجرتين طويلتين على جانبي الجبل، مما يُضفي بُعدًا بصريًا جميلاً. وهناك أيضًا سبب عملي: لا توجد عطلات رسمية في أغسطس، لذا فإن إضافة يوم الجبل في الحادي عشر منه يُساهم في تمديد عطلة أوبون (من 13 إلى 16 أغسطس/ آب)، التي تُعد فترة تقليدية للعودة إلى مسقط الرأس وإحياء ذكرى الأجداد. هذا الربط يُوفر للعديد من اليابانيين فترة راحة أطول للسفر أو الاسترخاء في أحضان الطبيعة.

ومع ذلك، من المفيد أن يُخطط المرء مسبقًا، إذ إن بعض المتاجر والمرافق قد تُغلق أبوابها خلال هذه الفترة، سواء في يوم الجبل أو خلال عطلة أوبون، نظرًا لكونها من أكثر الأوقات ازدحامًا في موسم الصيف الياباني.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: متسلقون على جبل أماكازاري، الواقع بين محافظتي نيغاتا وناغانو. © بيكستا)