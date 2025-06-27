الامارات | «تخت الإمارات» على «درجات أوبرا الباستيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت فرقة «تخت الإمارات» على «درجات أوبرا الباستيل» في العاصمة الفرنسية باريس، عرضاً موسيقياً حياً في اليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق 21 يونيو الجاري.

جاءت هذه المشاركة التي رعتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن فعاليات Fête de la Musique، حيث قادت الفرقة عازفة العود شمسة الجسمي، وقدمت للجمهور لمحة من التراث الموسيقي الغني والمتجدّد لدولة الإمارات، من خلال برنامج موسيقي يضم مؤلفات عربية كلاسيكية وأخرى إماراتية أصيلة.

وفي إطار جهودها الدبلوماسية الثقافية المستمرة، قامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجمع خمسة موسيقيين محليين موهوبين لتشكيل «فرقة تخت»، التي تعزف ألحان الموسيقى العربية التقليدية، لتقدم الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية العربية الكلاسيكية، مع دمج عناصر مميزة من التراث الإماراتي، مستعرضة الهوية الموسيقية الإماراتية المتنوعة على الساحة العالمية.

ويُعد مهرجان الموسيقى، الذي انطلق في باريس عام 1982، أحد أكبر الاحتفالات الموسيقية في العالم، ويُقام سنوياً في 21 يونيو، ويتم الاحتفاء به اليوم في أكثر من 120 دولة، حيث تتحول المدن خلاله إلى مشاهد صوتية نابضة بالحياة، تنشيط الفضاءات العامة بعروض موسيقية حية تضفي أجواء احتفالية مميزة.

ضمت الفرقة الموسيقية مجموعة من العازفين على آلات القانون والكمان والإيقاعات التقليدية، ما أضفى طابعاً غنياً يبرز إيقاعات وتركيبات الموسيقى الخليجية ضمن قالب التخت الكلاسيكي.

ويأتي تنظيم هذا العرض في الوقت الذي تواصل أبوظبي تعزيز حضورها الثقافي على الساحة العالمية، حيث تم تصنيفها أخيراً ضمن أفضل 20 مدينة ثقافية في العالم، ومن خلال مبادراتها تؤكد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الفني الإماراتي، وحمايته والترويج له على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

• قادت الفرقة عازفة العود شمسة الجسمي، وقدمت للجمهور لمحة من التراث الموسيقي الغني والمتجدّد لدولة الإمارات.

• مهرجان الموسيقى، الذي انطلق في باريس عام 1982، أحد أكبر الاحتفالات الموسيقية في العالم.