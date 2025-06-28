توقعات مولود برج "الثور" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: بداية اسبوع مع متقلب مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الى جانب عطارد في مربع مع الزهرة واورانوس في اخر درجاته الحرجة في برجك ما يسبب لك تهور مشاكل وتسرع انتبه صحيا انتبه في تنقلاتك واسفلرك انتبه في الامور العائلية والامور العقارية حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة وحاول ان تتأقلم مع الاوضاع يصل القمر الى العذراء لينضم الى المريخ في مثلث مع برجك بين الاحد والثلاثاء

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برجك ما يجعلك تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار الطيبة تشجع على الجلسات الدافئة وتفتح ابواب الحوار البناء مع الشريك والاولاد للعازب تعرف فترة من التواصل بناءة مع الحبيب وقد تفاجئه بهدية او دعوة وتكون كريما معه فتغمره بالاهتمام والمحبة