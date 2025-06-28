توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الى جانب عطارد كوكبك الحاكم تاثيرات ولا اجمل يوم نشيط سريع يحمل معه افكار قوية حماسة نشاط وطاقة فكرية مميزة تاتقط الاشارات بسرعة يوم مناسب للامتحانات للزيارات للمفاوضات حاول ان توظف مهاراتك في مجالات مثمرة ينتقل القمر الى العذراء الى جانب المريخ بين الاحد والثلاثاء في مربع ثقيل مع برجك

عاطفياً: حاول ان تمرر هذا الاسبوع مرور الكرام بعيدا عن التوتر الالتباسات والخلافات مع وجود الزهرة في الثور في البيت رقم 12 فتشعر ببعض القلق والاستياء للعازب, الظروف العاطفية صعبة ومعقدة وتحتاج الى الهدوء والمرونة، فلا تستعجل خطوة سلبية تغيّر في استقرارك .الاسبوع المقبل ستطير ن الفرح والحب مع وصول كوكب الزهرة الى برجك