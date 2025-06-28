القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية رائعة رائعة مع يوم السبت تحت تاثيرات القمر في برجك الى جانب عطارد في مثلث مع الكواكب في الحمل نبتون وزحل يحمل اخبار طيبة صفحة جديدة جرأة ضؤ اخضر فيكون العنوان العريض المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وهذا امر جيد لأنه يشجع على التلاقي وتذليل العقبات ينتقل القمر الى العذراء بين الاحد والثلاثاء اي الى البيت الثاني بيت الدعم وبيت المال
عاطفياً: حاول ان تحتضن المتطلبات والواجبات والمسؤوليات العائلية وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة مع وجود كوكب الزهرة في الثور في مواجهة مع برجك ييرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية للعازب ان العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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