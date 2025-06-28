توقعات مولود برج "القوس" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر الى جانب عطارد في الاسد يوم السبت يوم حلو قوي نشيط فعال دورة فلكية جيدة وايجابية تغمرك بالنشاط والاندفاع وتجعلك قوي الارادة ومقبلا على افاق جديدة تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا ينثقل القمر الى العذراء بين الاحد والثلاثاء الى جانب المريخ في مربع مع برجك تعب ضغوط مزاجية عالية كلامك جارح تصرفاتك متهورة فلا فائدة من استعجال الامور ومن الحكمة التحلي بالهدوء وعدم الالحاح والتذمر

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