الامارات | مفاجآت صيف دبي.. سعادة وحفلات ونشاط في السادسة صباحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم مجموعة من التجارب والأنشطة الاستثنائية، والعروض الترويجية في أسبوعها الثاني، لتتيح للعائلات والأفراد قضاء أوقات لا تُنسى من المغامرات الداخلية إلى التجارب الفريدة من نوعها في الهواء الطلق، من جولات الدراجات في السادسة صباحاً على مسار «القدرة» إلى الحفلات والأمسيات التي تحييها نخبة من النجوم والمواهب.

وتستمر الدورة الحالية من «المفاجآت» حتى 31 أغسطس المقبل تحت شعار «صيفك، ويانا أروع» لتقدم آلاف الأنشطة التي يمكن تجربتها واستكشافها.

وضمن «المفاجآت» يطل أسبوع الصيف للمطاعم في أكثر من 65 مطعماً في أنحاء المدينة، إذ يتيح تجربة مميزة في دبي بأفضل الأسعار. ويستمر هذا الحدث لـ10 أيام حتى 13 الجاري، ويسلط الضوء على أفضل وجهات تناول الطعام المحلية والعالمية مع تخفيضات تزيد على 30%.

أنغام واستعراضات

وتعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت في مركز دبي التجاري العالمي على مدار عطلتي نهايتي أسبوعين (الحالي والمقبل). ويشمل الأسبوع المقبل حفل «سولجا»، و«مونتياغو»، ومؤيد النفيعي (11 الجاري)، وأمسية لموسيقى البوب الخليجية يحييها بدر الشعيبي، وعبدالعزيز لويس، وناصر عباس (12 الجاري). وتختتم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الأحد المقبل مع حفل تحييه مجموعة من المواهب تشمل المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني. وإلى جانب العروض الحية، تقدم سلسلة الحفلات الداخلية تجارب غامرة، وترفيهاً عائلياً للأعمار من 10 سنوات فما فوق، كل ذلك تحت سقف واحد وبتذكرة واحدة.

وتتواصل أنغام واستعراضات فرقة جيرسي كوارتيت حتى 13 الجاري على مسرح نيو كوفنت غاردن، مول الإمارات، إذ يمكن للجمهور الاستمتاع بأشهر الأغاني الكلاسيكية، والأجواء المبهجة في عرض يُقام يومياً على طريقة ويست إند في نيو كوفنت غاردن.

ويشهد مركز سيما للفنون الأدائية، اليوم، العرض المسرحي «الشمعة»، وهو عرض فردي من تأليف وإخراج أحمد عبدالله راشد، وأداء عبدالله مسعود، إذ تروي هذه المسرحية قصة كاتبٍ عالق بين جدران الذاكرة والندم والحزن لفقدان تحفته الفنية وملهمته على ضوء شمعة واحدة.

جولات دراجات

أما جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في مسار القدرة للدراجات الهوائية التي انطلقت أمس، فتتواصل حتى 30 أغسطس المقبل. ويمكن للجميع الانضمام إلى جولات «بيكيرا» أسبوعياً في تمام الساعة السادسة صباحاً على مسار القدرة الذي يبلغ طوله 86 كيلومتراً، إذ صُممت هذه الجولة خصيصاً لهواة ركوب الدراجات، وتجمع بين القدرة، والتواصل، والإطلالات الرائعة لشروق الشمس. وتنقسم الجولة إلى مجموعتين تلتزم المجموعة الأولى بسرعة 37 كيلومتراً في الساعة، والثانية بسرعة 34 كيلومتراً في الساعة وهما مفتوحتان أمام الدراجين من جميع المستويات. وتتطلب المشاركة التسجيل المسبق.

أما سباقات الجري الصيفية 2025 التي تنطلق اليوم في سيتي سنتر مردف، والتي تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإدارة شركة «بيلوتون للفعاليات»، فيمكن للمشاركين من سن 13 عاماً فما فوق الاختيار من بين مسارين بطول ثلاثة أو خمسة كيلومترات، فيما يشارك الأطفال الأصغر سناً في سباق جري لمسافة 850 متراً. وسيحصل المشاركون الذين يكملون السباق على ميدالية، وشهادة، ومرطبات، بالإضافة إلى جوائز نقدية، وقسائم هدايا، ونقاط «شير» للفائزين.

ترفيه للأطفال

ويمكن للأطفال الاستمتاع بالنشاط والترفيه طوال فصل الصيف مع المخيمات الصيفية التي تنتشر في أنحاء دبي، والتي تقدم مجموعة متنوعة من التجارب، من الرياضة، والسباحة، إلى ورش العمل الإبداعية، والألعاب الجماعية، وغيرها من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وتشمل أبرز فعاليات الأسبوع الحالي مخيم بالرميثة الصيفي الذي ينظم يومياً في ند الحمر، ويتضمن أنشطة التايكواندو، وكرة القدم، والسباحة، وكرة السلة، والألعاب المائية، وغيرها للأطفال من أربع سنوات حتى 13 سنة.

مدهش ودانة

أما خلال عطلات نهاية الأسبوع، وحتى 31 أغسطس المقبل، فيمكن لسكان المدينة وزوارها الالتقاء بشخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، والحصول على هدايا، وفرص لالتقاط الصور، وقضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة في أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة. ويمكن للأطفال مشاهدة مدهش ودانة في سيتي سنتر ديرة، وسوق حتا اليوم.

وباستطاعة الجميع الاستمتاع بصيف لا يُضاهى مع العروض الترويجية التي تقدمها الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي، إذ يمكن للعائلات الاستفادة من العروض الحصرية في فنادق مختارة، بما في ذلك فندق جيه إيه حصن حتا، ولابيتا باركس آند ريزورتس. كما يمكن لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30% على باقات الإقامة الفندقية، مع مزايا مثل الإفطار المجاني، وتخفيضات على المطاعم، ورصيد يمكن الاستفادة منه داخل الفندق في مجموعة من المنتجعات الفاخرة تشمل بارك حياة دبي، وبانيان تري دبي، وأنانتارا داون تاون، وغيرها. كما تقدم مجموعة من أفخم المنتجعات الصحية في دبي عروضاً صيفية حصرية للسكان والزوار مصممة للاسترخاء وتجديد النشاط. وتشمل الوجهات المشاركة منتجع ومارينا ويستن دبي الميناء السياحي، وكمبينسكي سنترال أفينيو، وسويس أوتيل سبا آند سبورت في فندق سويس أوتيل الغرير، وغيرها الكثير.

سحوبات وجوائز

انطلقت فعاليات مفاجآت صيف دبي في دورتها الـ28 تحت شعار «صيفك، ويانا أروع» مع الآلاف من تجارب التسوق، والعروض الترويجية، والجوائز القيمة التي تتواصل حتى 31 أغسطس المقبل. وتستمر عروض عطلة الصيف، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 17 الجاري، لتقدم عروضاً حصرية على أكثر من 800 علامة في ما يزيد على 3000 متجر، إلى جانب فرص قيمة للفوز بجوائز ضخمة، تشمل السيارات الفاخرة، والجوائز النقدية، والقطع الذهبية، وغيرها الكثير من خلال سحوبات كبرى في جميع أنحاء المدينة.

وجهات رائدة.. بالمجان

يمكن الاستمتاع بموسم صيفي مميز خلال مفاجآت صيف دبي 2025 مع عروض في أبرز المعالم السياحية والترفيهية على مستوى المدينة. وسيستمتع الأطفال بدخول مجاني إلى وجهات رائدة، بما في ذلك عالم آية، وذا جرين بلانيت، ومتحف مدام توسو، وليغولاند دبي، وحديقة ليغولاند المائية، وموشنجيت دبي، ونيون غالاكسي، وحديقة التماسيح في دبي.

. يمكن للأطفال الاستمتاع بالترفيه طوال هذا الموسم مع المخيمات الصيفية.

. عروض ترويجية تقدمها الفنادق خلال «المفاجآت»، وتخفيضات على المطاعم.

. 65 مطعماً تشارك في أسبوع الصيف للمطاعم الذي تتواصل تخفيضاته حتى 13 الجاري.