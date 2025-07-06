الامارات | 5 أعراض تدق ناقوس الخطر بـ «انهيار الرئة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت خدمة معلومات الرئة في ألمانيا، بأن انهيار الرئة يهاجم الأشخاص الذين يعانون ضعف الرئة، مثل المدخنين، وكذلك من يعانون أمراض الرئة المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

كما قد يحدث انهيار الرئة بسبب الإصابات الناجمة عن حادث أو جرح ناجم عن طلق ناري.

وأوضحت الخدمة أن انهيار الرئة يحدث عندما يدخل الهواء إلى الحيز بين الرئة وجدار الصدر المعروف باسم «التجويف الجنبي»، مشيرة إلى أنه عادة يوجد ضغط سلبي في هذا الحيز يحافظ على انتفاخ الرئتين، ويضمن التنفس المنتظم. أما إذا امتلأ هذا الحيز بالهواء، فيتم فقدان الضغط السلبي، ومن ثم قد تنهار الرئة جزئياً أو كلياً.

ويمكن الاستدلال على انهيار الرئة من خلال ملاحظة الأعراض التالية: ألم مفاجئ وشديد في الصدر (غالباً في جانب واحد، ويزداد شدة عند الشهيق)، وضيق في التنفس أو شعور بعدم الحصول على هواء كافٍ، وسرعة في التنفس، وسعال (جاف عادة)، وتغير لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

ونظراً إلى أن انهيار الرئة يمثل حالة طبية طارئة تهدد الحياة، فإنه يجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويتم علاج انهيار الرئة من خلال إزالة الهواء من الفضاء الجنبي، على سبيل المثال بواسطة أنبوب صدري، بينما يتم اللجوء إلى الجراحة في الحالات المعقدة.