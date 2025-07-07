الامارات | بلال البدور..حارس «العربية» وعاشقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتشعب عطاء الكاتب الإماراتي بلال البدور بين مجالات عدة، ولكن تظل علاقته باللغة العربية هي الأبرز في مسيرته الطويلة، فهو محب اللغة العربية، وأحد حرّاسها القائمين على تكريسها في نفوس أفراد المجتمع، خصوصاً من الأجيال الجديدة.

لا ينظر البدور إلى اللغة العربية باعتبارها لغة أو وسيلة للتواصل بين الناس، بل يؤمن بأنها تمثل تراثاً إنسانياً عظيماً، يعكس القيم والثقافة العربية الأصيلة، وركناً أساسياً من هويتنا الثقافية والحضارية، لذا يدعو إلى تعزيز مكانتها، وتعليمها للأجيال القادمة بأساليب مبتكرة تواكب العصر، وتحافظ على أصالتها، ويشدد على ضرورة إصدار قوانين تحمي اللغة، وإلزام المؤسسات الإعلامية بأن يكون الحديث باللغة العربية الفصحى، ما يسهم في الحفاظ عليها.

وبلال ربيع البدور هو أديب وباحث ودبلوماسي إماراتي، ومن الشخصيات الأدبية المعروفة على مستوى الدول العربية، ويشغل منصب الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، التي تلعب دوراً مهماً في دعم اللغة العربية، إذ شهدت الدورات السابقة مشاركة ما يزيد على 8000 مشترك، وهو ما يعتبر إنجازاً مميزاً.

وشغل البدور مناصب عدة في وزارات الشباب والرياضة، وتنمية المجتمع والإعلام، حتى وصل إلى وظيفة وكيل وزارة مساعد. أيضاً شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للخطة الاستراتيجية للثقافة الإسلامية في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية، حيث عُيّن برتبة وزير مفوض، وشَغَل وظيفة سفير الإمارات في الأردن، كما أنه عضو مؤسس لندوة الثقافة والعلوم في دبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، وتم تكريمه كأحد رواد الخليج في المؤتمر العالمي الرابع للريادة والابتكار والتميز في دبي 2018.

ولبلال البدور كتب عدة لتأريخ المنطقة، ومن أبرز مؤلفاته: «كفاية الغريم عن المدامة والنديم»، و«ديوان العقيلي.. تحقيق وتقديم» 1995، و«الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت» 2014، إلى جانب «موسوعة شعراء الإمارات» التي صدر الجزء الأول منها في 2014، وتمثل عملاً توثيقياً مرتباً أبجدياً لشعراء من مختلف المراحل والمدارس الشعرية، تركوا بصماتهم في أعمال توثق لمشهد ثقافي وحركة شعرية إماراتية متميزة، ويمثل شعراء الموسوعة أجيالاً عدة ومدارس شعرية مختلفة، مثل المدارس (المحافظة - المتطورة - المتجددة)، وجاءت الموسوعة بنماذج لهذه المدارس.

كما استعرضت رموز الشعر النبطي والفصيح التي أثرت الحياة الثقافية في الإمارات بإبداعاتها، والأسباب التي حالت دون توثيق الحركة الشعرية الإماراتية توثيقاً دقيقاً. كما استعرضت رموز الشعر النبطي والفصيح التي أثرت الحياة الثقافية في الإمارات بإبداعاتها، والأسباب التي حالت دون توثيق الحركة الشعرية الإماراتية توثيقاً دقيقاً.

ومنح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بلال البدور، خلال توليه منصب سفير الدولة بعمان في عام 2017، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده التي قام بها خلال فترة أدائه لمهامه الدبلوماسية، ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الإماراتية - الأردنية وتوثيقها.

• 2018 كُرِّم كأحد رواد الخليج في المؤتمر العالمي الرابع للريادة والابتكار والتميز في دبي.

• 2014 أصدر «موسوعة شعراء الإمارات» التي تمثل عملاً توثيقياً لشعراء من مختلف المراحل.

• 8000 مشاركة شهدتها دورات «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، وهو ما يعتبر إنجازاً مميزاً.

• يشدد على ضرورة إصدار قوانين تحمي اللغة، وإلزام الإعلام بأن يكون بالفصحى.

• يدعو دوماً إلى تعزيز مكانة لغة الضاد وتعليمها للأجيال بأساليب مبتكرة تواكب العصر.