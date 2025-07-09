الامارات | هل يراقبك الذكاء الاصطناعي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عصر تتدخل فيه التكنولوجيا في تفاصيل حياتنا اليومية، بات الذكاء الاصطناعي يراقبنا من حيث لا نشعر. من الأجهزة الذكية في المنزل إلى التطبيقات والمنصات الاجتماعية، تُجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية تُستخدم بطرق معقدة، قد تهدد الخصوصية أحيانًا.

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على الروبوتات أو البرامج المعقدة، بل أصبح جزءًا من أبسط أدواتنا اليومية. ففرشاة الأسنان الذكية تسجّل عادات الاستخدام، والساعات الذكية تتابع النشاط البدني، والمساعدات الصوتية مثل Alexa وSiri تستمع لتفاعلاتنا بشكل دائم. هذا الانتشار الواسع يجعل من تتبّع البيانات أمرًا متواصلاً وغير مرئي للمستخدم في كثير من الأحيان.

آليات جمع البيانات

كل تفاعل رقمي نقوم به يُسجّل كنقطة بيانات: الأوامر الصوتية، الإعجابات، التعليقات، وحتى الوقت الذي نقضيه في مشاهدة محتوى معين. تُستخدم هذه البيانات في:

- تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائها.

- بناء ملفات سلوكية للمستخدمين.

- بيع البيانات لشركات الإعلانات لتوجيه الإعلانات بدقة أكبر.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT وGemini، تعتمد على مدخلات المستخدمين لتحسين نتائجها.

ورغم تعهد الشركات بعدم ربط البيانات بالهويات الحقيقية، إلا أن هناك دائمًا احتمالية لاسترجاع معلومات حسّاسة، مما يطرح تساؤلات حول الأمان والشفافية.

الذكاء الاصطناعي التنبؤي والإعلانات الموجهة

تقوم منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك بجمع تفاعلات المستخدمين وتحليلها من خلال أنظمة تنبؤية.

ويتم استخدام هذه البيانات لتوقّع السلوك المستقبلي، وعرض محتوى أو إعلانات مخصّصة بدقة عالية، ما يزيد من التفاعل ويُحقق أرباحًا أكبر للمعلنين.

كيف تحمي خصوصيتك؟

مع ازدياد تغلغل الذكاء الاصطناعي في حياتنا، من المهم اتخاذ خطوات فعالة لحماية البيانات الشخصية:

- قراءة وفهم سياسات الخصوصية قبل الموافقة.

- الحد من كمية المعلومات التي تتم مشاركتها.

- تفعيل إعدادات الخصوصية في التطبيقات والأجهزة.

- الانسحاب من استخدام البيانات في تدريب الأنظمة كلما كان ذلك ممكنًا.

الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تسهّل حياتنا، لكنه في الوقت ذاته يمثل تهديدًا للخصوصية إذا لم يُستخدم ضمن أطر واضحة ومسؤولة.

ومن الضروري رفع الوعي العام وتمكين الأفراد من حماية بياناتهم بأنفسهم.