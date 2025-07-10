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الامارات | مصر: مستشار سابق يقتل طليقته في الشارع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت سيدة مصرية مصرعها، أول من أمس الثلاثاء، متأثرة بعيار ناري أطلقه عليها طليقها، وهو مستشار سابق، أثناء وجودها في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر بمصر.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الجاني هو طليقها، وهو مستشار سابق، وأنه أطلق النار عليها أمام معرض سيارات في ممشى "سيتي بارك" بمدينة 6 أكتوبر.
وأضافت التحريات أن الأهالي لحقوا بالمتهم وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت برفقة زوجها الحالي (زواج عرفي) وقت الواقعة، وأن المتهم ترصد لها وأطلق النار عليها. وتم التحفظ على السلاح المستخدم.

وتستمع المباحث لأقوال الشهود، وتفرّغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة، تمهيداً لعرض القضية على النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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