الامارات | ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر البيت الأبيض، الجمعة، على حسابه الرسمي في "إكس" صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هيئة البطل الخارق "سوبرمان".
وأرفقت الصورة، المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعبارات تصف رئاسة ترامب بأنها:
" رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. على الطريقة الأميركية.. سوبرمان ترامب"، مع صورة للعلم الأميركي.
وحصدت الصورة مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التعليقات.
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