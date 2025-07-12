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الامارات | ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟ 1/2
  • الامارات | ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟ 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر البيت الأبيض، الجمعة، على حسابه الرسمي في "إكس" صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هيئة البطل الخارق "سوبرمان".

وأرفقت الصورة، المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعبارات تصف رئاسة ترامب بأنها:

" رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. على الطريقة الأميركية.. سوبرمان ترامب"، مع صورة للعلم الأميركي.

وحصدت الصورة مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التعليقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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