الامارات | «بي بي سي»: عودة مقدم «ماستر شيف» غير مقبولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، أنها ستتوقف عن العمل مع جريج والاس، مقدم برنامج «ماستر شيف»، بعدما كشف تقرير عن تأييد العشرات من مزاعم سوء السلوك الموجهة ضده.

وجاء في التقرير، الذي أعدته شركة محاماة، إن 45 من أصل 83 ادعاء موجهاً ضد والاس خلال الفترة التي كان يقدم فيها البرنامج بين عامَي 2005 و2018، ثبتت صحتها.

وأضاف التقرير أن أغلب الادعاءات تتعلق بـ«لغة غير لائقة وفكاهة غير مناسبة»، مع وجود واقعة واحدة تضمنت تلامساً بالجسد غير مرغوب فيه.

وأصدرت «بي بي سي» اعتذاراً، مضيفة أن «عودة والاس إلى برنامج (ماستر شيف) غير مقبولة».