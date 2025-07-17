الامارات | «الفنون في السفارات» تعزز الحوار الثقافي العالمي في «إكسبو أوساكا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو 2025 أوساكا باليابان، مبادرة الفنون في السفارات ضمن فعاليات برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، حيث جمعت ندوة حوارية الفنانين الإماراتيين واليابانيين في حوار فني معمّق، وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاركات المتواصلة في معرض إكسبو، التي تجسد التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بتمكين نهضة الثقافة والفنون، وبناء جسور التواصل الحضاري والإنساني.

وقالت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى اليابان، وضمن فعاليات الجناح الوطني للدولة في إكسبو أوساكا 2025، نقدّم الندوة الحوارية بمشاركة الفنانتين الإماراتيتين الشابتين شيخة الكتبي وسارة المهيري، إلى جانب شياكي سوما، المنتجة الفنية والأستاذة المشاركة في جامعة طوكيو للفنون، في حوار بنّاء يسلّط الضوء على تجربة الفنانتين والخصوصية الثقافية والهوية، ويتناول موضوعات المادية والذاكرة والمكان؛ التروّي مقابل التسارع في الحياة، كقضايا وتساؤلات إنسانية معاصرة».

وأضافت: «تُعدّ هذه الحلقة النقاشية جزءاً من مبادرة الفنون في السفارات، بعد محطاتها السابقة في لندن وباريس وسيؤول، وتهدف إلى تعميق علاقات الصداقة والتعاون والحوار الثقافي بين فناني الإمارات واليابان الدولة ضيفة شرف مهرجان أبوظبي لهذا العام، من خلال تعزيز التبادل الثقافي وخلق الفرص للمبدعين الإماراتيين، تدعم المبادرة جهودنا لإثراء رؤية أبوظبي الثقافية، ورعاية منجز الثقافة والفنون والتعليم والصناعات الإبداعية».

وقال سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا، شهاب أحمد الفهيم: «لطالما كان الفن انعكاساً عميقاً لهويتنا وتطلعاتنا الطموحة نحو المستقبل، وفي جناح دولة الإمارات، نؤمن بقدرة التبادل الثقافي على إحداث تحوّل حقيقي من شأنه أن يعزّز التعاطف، ويفتح آفاق الحوار، ويُلهم الابتكار، وتأتي مبادرة الفنون في السفارات، التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، كامتداد حيّ لهذا الإيمان، وتعبير صادق عن التزامنا الراسخ بتسليط الضوء على الروح الإبداعية لدولة الإمارات، وتكريم القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الأمم والشعوب».

بدورها، قالت نائب المفوض العام والمديرة الإبداعية لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، شيخة الكتبي: «يفتخر جناح دولة الإمارات بكونه مساحة تعبّر فيها الأصوات الفنية الإماراتية عن نفسها، وتصل أصداؤها إلى العالم أجمع، ومن خلال مبادرة الفنون في السفارات، التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نحتفي بعمق الإبداع الإماراتي، وبقدرته على إلهام حوار ثقافي ثري وهادف، ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بترسيخ التفاهم المتبادل من خلال الفنون والدبلوماسية الثقافية».

واستضافت مبادرة الفنون في السفارات الفنانتين التشكيليتين الإماراتيتين شيخة الكتبي وسارة المهيري، إلى جانب المنتجة الفنية والأستاذة المشاركة في جامعة طوكيو للفنون، شياكي سوما، وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين المادة والذاكرة والمكان، إضافة إلى التحديات التي يفرضها نمط الحياة العصرية، مثل الصراع لدى الإنسان المعاصر بين الرغبة في التمهل والتروّي، وتزايد سرعة إيقاع الحياة اليومية، وعكست الندوة بشكل مثالي موضوع مشاركة جناح دولة الإمارات «من الأرض إلى الأثير»، الذي يسلّط الضوء على دور التقاليد والقيم في رسم ملامح الحاضر واستلهام المستقبل، ويقع الجناح في منطقة «تمكين الحياة» ضمن إكسبو، وهو من تصميم «مجموعة الأرض إلى الأثير»، وهو فريق متعدد التخصصات، يضم مصممين وقيّمين ومهندسين معماريين ورواة وحكائين من الإمارات واليابان ومناطق أخرى من العالم، تحت إشراف مكتب إكسبو الإمارات، وقد جسد تصميم الجناح روح التعاون الثقافي العابر للحدود.

وتأتي مبادرة الفنون في السفارات في أوساكا امتداداً لدورات ناجحة جرى تنظيمها سابقاً في كل من لندن وباريس وسيؤول، وتهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، ضيف شرف المهرجان لهذا العام، من خلال الدبلوماسية الثقافية، وتسهم المبادرة في دعم التبادل الثقافي وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين الإماراتيين على الصعيدين المحلي والدولي، بما ينسجم مع رسالة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في رعاية الفنون والثقافة، وإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات.

وتواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجناح دولة الإمارات تقديم مبادرات ثقافية متميزة ضمن مشاركتهما في إكسبو 2025 أوساكا، حيث استضاف الجناح، في أبريل الماضي، عرضاً فنياً متعدد الثقافات، شارك فيه الخطاط الإماراتي البارز محمد مندي ونظيره الياباني جويتشي يوشيكاوا، حيث تعاونا في إنجاز عمل فني كبير يجمع بين جماليات الخط العربي والياباني.

ومن أبرز فعاليات المعرض برنامج الإقامات الفنية الذي تقدّم خلاله أربع فنانات إماراتيات، هن أسماء الرميثي، وعائشة العلي، وسارة المهيري، وموزة المطروشي، تجارب فنية حية، حيث تُحوّل كل فنانة الجناح إلى استوديو مفتوح لمدة أسبوع.

في أغسطس، سيقود الفنانان سارة فرحة وخالد شلخة، الفائزان بجائزة كريستو وجان كلود لعام 2025 سلسلة من ورش العمل في جناح دولة الإمارات، حيث ستركز هذه الورش على الابتكار وتعزز التبادل الإبداعي والتجريب الفني.

ويقدم البرنامج الثقافي المشترك بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، منصة مهمة للحوار والاستكشاف، لتستضيف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز الصوت الفني لدولة الإمارات، بما يعكس رؤية أبوظبي الثقافية على الساحة الدولية.