الامارات | خيرات مزارع الإمارات تزين «سلة فواكه الدار» بـ238 صنفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مسابقة سلة فواكه الدار، في مهرجان ليوا للرطب، منافسات قوية بين المزارعين، إذ استقبلت المسابقة نحو 238 صنفاً من فواكه الصيف، بوزن بلغ 750 كيلوغراماً من إنتاج مزارع الدولة، فيما تتواصل مسابقات الدورة الـ21 حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة للدورة الـ 20، أمس الفائزين في المسابقة على مسرح المهرجان الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت نتائج مسابقة سلة فواكه الدار عن فوز شليويح مطر سيف حمدان المنصوري، بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى علي عتيق محمد عطشان الهاملي، وجاء في المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للمشاركين في مسابقة سلة فواكه الدار بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، و120 ألفاً للمركز الثاني، و80 ألفاً للمركز الثالث.

وتشهد المسابقة في كل دورة تنوعاً في منتجات الفواكه الصيفية التي يتم زراعتها في مزارع الدولة، والتي تعكس حرص المزارعين على التوسع في زراعة الفواكه بمختلف أنواعها.