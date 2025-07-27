الامارات | الضغط وقلة النشاط في المقدمة.. عوامل تُهدّد بالخرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الألماني لأبحاث الخرف من بعض العوامل التي ترفع خطر الإصابة بالخرف، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم أثناء الصيام.

وأوضح أن من بين أبرز تلك العوامل كذلك: ارتفاع الكوليسترول الكُلي، والسمنة، والتدخين وشرب الكحوليات، واتباع نظام غذائي غير صحي، وقلة النشاط البدني (قلة التمارين الرياضية)، وفقدان السمع، والعزلة الاجتماعية، وقلة الأنشطة الترفيهية المعرفية (مثل عدم ممارسة ألعاب العقل والألغاز وما إلى ذلك)، والإصابة بالاكتئاب في وقت سابق.

وتتمثّل أعراض الإصابة بالخرف في النسيان وتراجع الذاكرة وقلة الانتباه واضطراب الفكر والتدهور المعرفي والصعوبات اللغوية، إضافة إلى التغيرات الطارئة على سمات الشخصية والسلوك، مثل سرعة الاستثارة والانفعال والعدوان اللفظي والجسدي والأرق، والسلوك غير اللائق.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يهدف إلى الحد من تسارع التدهور في القدرات العقلية والمعرفية، وذلك بواسطة العقاقير الطبية، إضافة إلى اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والكحوليات، فضلاً عن تعزيز التواصل الاجتماعي.