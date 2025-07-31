المكياج المناسب للصيف مع حماية من الجفاف: إليك أسرار التوهج الثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 11:12 صباحاً - في أيام الصيف الطويلة والمشرقة، تتغير احتياجات بشرتكِ يا جميلة، وتزداد حاجتُها للعناية الخاصة التي تحميها من الجفاف، وتمنحها التألُّق الطبيعي الذي تستحقينه. فأنت تستحقين أن تتألقي في كلّ يوم من أيام هذا الفصل، بإطلالة منعشة، مشرقة، وخفيفة، تعكس روح الصيف الحرة، من دون أن تتأثري بحرارة الجوّ أو تفقدي لمعة بشرتكِ الطبيعية.

ربما تلاحظين أن مكياج الشتاء لم يعُد يناسب حرارة الصيف، وربما شعرتِ بأن بشرتكِ أصبحت أكثر عُرضة للجفاف؛ خاصة مع كثرة التعرُّض للشمس أو التكييف. لذلك، حان الوقت لتجددي علاقتكِ مع المكياج، وتختاري له ما يتناسب مع احتياجاتكِ في هذا الموسم المليء بالنشاط والمناسبات.

المكياج الصيفي ليس فقط لمسةً جمالية؛ بل هو درع واقٍ لبشرتكِ، إن عرَفتِ كيف تختارين المنتجات الصحيحة التي تمنحكِ الإشراق وتحافظ على ترطيب وجهكِ في آنٍ واحد.

ولأن جمالكِ يبدأ من بشرتك، ولأنكِ تستحقين أن تَبدي في أجمل حالاتكِ من دون التنازُل عن الراحة والعناية، سنأخذكِ اليوم في جولة داخل روتين المكياج الصيفي المتوازن. مكياج يمنحكِ إشراقةً ناعمة، لمسةً خفيفة، وفي الوقت ذاته، حماية فعالة من الجفاف والتعب؛ لتَبقي دائماً مشرقة، واثقة، ومتألّقة في كلّ لحظة من لحظات الصيف.

خطوات المكياج المناسب لموسم الصيف مع حماية من الجفاف

ألوانُ ظلال عيون ناعمة كالذهبي أو الوردي خيارٌ مفضّل في الصيف

تحضير البشرة جيداً: ابدأي بروتين العناية اليومي باستخدام غسول لطيف، ثم طبّقي تونر مهدئاً لتقليل التحسس أو الاحمرار. بعد ذلك، اختاري مرطّباً خفيفاً غنياً بحمض الهيالورونيك أو الغليسيرين؛ لأنه يساعد على جذب الرطوبة وحبسها داخل طبقات البشرة. تطبيق واقي الشمس: لا غنى عن واقي الشمس في فصل الصيف. اختاري واقياً بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، بتركيبة خفيفة غير دهنية، ويفضّل أن يكون مناسباً للبشرة الحساسة أو المختلطة. يمكن استخدام واقٍ يحتوي على لمسة لونية؛ ليقلل من حاجتكِ لكريم الأساس. استخدام برايمر مرطب: البرايمر خطوة أساسية لتثبيت المكياج في الصيف. اختاري نوعاً بتركيبة مرطّبة وخالية من الزيوت؛ ليمنع لمعان الوجه، ويمنحكِ قاعدة ناعمة ومتوازنة للمكياج. كريم أساس خفيف أو بي بي كريم: استبدلي بـ كريم الأساس الثقيل، تركيبةً خفيفة مثل الـBB أو CC كريم، ويفضّل أن يحتوي على عامل حماية من الشمس ومواد مرطّبة؛ ليمنحكِ تغطية ناعمة من دون أن يخنق المسام. كونسيلر مقاوِم للماء: استخدمي كونسيلر بتركيبة مقاوِمة للتعرُّق والماء؛ لتغطية الهالات والبقع الداكنة من دون أن يتأثر بالحرارة. ضعيه فقط في المناطق التي تحتاج تغطيةً؛ لتجنُّب التكتُّل. بودرة شفافة خفيفة: اختاري بودرة تثبيت خفيفة شفافة؛ لتثبيت المكياج من دون أن تجعل البشرة تبدو باهتة أو جافة. طبّقيها فقط في المناطق التي تُفرز الزيوت كمنطقة الـT-zone. ألوان ظلال عيون مشرقة وناعمة: يفضّل استخدام ظلال عيون كريمية أو سائلة مقاوِمة للماء. اختاري ألواناً ناعمة كالنحاس، الذهبي، أو الوردي، والتي تعكس الضوء وتمنحكِ مظهراً صيفياً منعشاً. ماسكرا مضادة للماء: احرصي على استخدام ماسكرا مقاوِمة للماء؛ لتجنُّب التلطخ؛ خاصة عند التعرُّض للرطوبة أو التعرُّق. اكتفي بطبقة أو اثنتين لتجنُّب التكتُّل. أحمر خدود كريمي: الأحمر الكريمي يمنحكِ توهُّجاً طبيعياً، ويدوم أكثر من البودرة في الأجواء الحارة. طبّقيه بلطف بأطراف الأصابع على أعلى الوجنتين. أحمر الشفاه المرطّب: اختاري تينت أو بلسماً ملوناً للشفاه، يحتوي على مكونات مرطّبة مثل: زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا، مع عامل حماية SPF. فهو يحمي شفتيك من الجفاف، ويمنحكِ لوناً حيوياً يدوم طوال اليوم. بخاخ تثبيت مرطّب: لإنهاء المكياج، استخدمي سبراي تثبيت بتركيبة مرطّبة، يحافظ على مكياجكِ ثابتاً، ويمنح بشرتكِ ترطيباً وانتعاشاً يدومان لساعات.

نصائح إضافية لحماية البشرة من الجفاف في الصيف

ماسك الألوفيرا لترطيب البشرة

اشربي الماء بوفرة طوال اليوم؛ للحفاظ على ترطيب داخلي يعكس نفسه على نضارة وجهكِ.

تجنّبي تقشير البشرة المفرِط في الصيف؛ خاصة إذا كنتِ تتعرضين للشمس باستمرار.

استخدمي أقنعة ترطيب أسبوعية، تحتوي على الألوفيرا أو ماء الورد أو الخيار.

اختاري مستحضرات خالية من الكحول؛ لأنها تسبب جفاف الجلد.

قللي من استخدام البودرة الثقيلة؛ لأنها قد تمتص الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة.

