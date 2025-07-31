منها تعزيز فيتامين سي.. لن تتوقع فوائد ثمرة الكمثرى على صحة جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

الفواكه جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف طبيعية تعزز من وظائف الجسم وتحميه من الأمراض.

ومن بين هذه الفواكه، تبرز ثمرة الكمثرى (الإجاص) بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة.

فهي ليست فقط لذيذة الطعم ومنعشة، بل تُعد أيضاً مصدراً مهماً للعناصر التي تدعم صحة القلب، الجهاز الهضمي، والمناعة.

في هذا التقرير، نستعرض 3 من أبرز فوائد الكمثرى لصحة الجسم وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، خاصة الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

دعم صحة القلب

تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، والتي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية المناعة

الكمثرى غنية بفيتامين C، وهو عنصر مهم لتقوية جهاز المناعة، ومحاربة الالتهابات، وتعزيز التئام الجروح.