مكياج لتوسيع العيون الصغيرة.. خطوات سهلة تمنحك نظرة أكثر اتساعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 10:02 صباحاً - تُعدّ العيون سرّ الجاذبية الأولى في ملامح الوجه، فهي قادرة على منح المرأة إشراقة خاصة تعكس شخصيتها وحضورها. غير أنّ صاحبات العيون الصغيرة غالباً ما يبحثن عن طرق تجميلية تُبرز سحر نظراتهن وتمنح العين مساحة أوسع. هنا يأتي دور المكياج كأداة فنية ذكية، حيث يمكن عبر خطوات دقيقة مثل اختيار ألوان الظلال الفاتحة، اعتماد الأيلاينر بأسلوب مدروس، وتكثيف الرموش بطريقة محسوبة، أن تتحوّل العين الصغيرة إلى مركز قوة جمالي. في السطور الآتية، تقدم لك "الخليج 365" أبرز تقنيات مكياج لتوسيع العيون الصغيرة بخطوات سهلة وعصرية تمنحك نظرة أوسع وأكثر سحراً.

الكونسيلر لإضاءة محيط العين

امرأة تطبق الكونسيلر

يعد الكونسيلر خطوة أساسية في المكياج، ليس فقط لإخفاء الهالات السوداء وعلامات الإرهاق تحت العينين، بل أيضاً لتوسيع العيون الصغيرة ومنحها نظرة أكثر جاذبية. لتحقيق النتيجة المرجوة، ضعي القليل من الكونسيلر بلون أفتح بدرجة من بشرتك أسفل العينين على شكل مثلث مقلوب، ثم ربّتي بأصابعك أو إسفنجة رطبة لدمجه جيداً. هذه الطريقة تمنح إشراقة طبيعية وتبرز العين بشكل أكبر وأكثر حيوية.

طرق اختيار ألوان الكونسيلر المناسبة للون البشرة لتوسيع العينين

إن اختيار لون الكونسيلر المناسب للون بشرتك يلعب دوراً مهماً في خلق مساحة ضوئية حول العين تعكس النضارة وتمنحك نظرة واسعة وأكثر حيوية.

للبشرة الفاتحة: اختاري كونسيلر بدرجة أفتح بنصف درجة إلى درجة واحدة من لون بشرتك الطبيعي، لتفتيح محيط العين من دون أن يبدو مبالغاً به.

للبشرة المتوسطة: اعتمدي كونسيلر بدرجات العاجي أو المشمشي الفاتح، إذ يساعد على إخفاء الهالات الداكنة وإبراز إشراقة العين.

للبشرة السمراء: يمكنك الاختيار بين درجات الكراميل أو العسلي الفاتح، مع الحرص على أن تكون أفتح قليلاً من لون بشرتك، لتوحيد محيط العين وتوسيعه بصرياً.

ظلال العيون بألوان فاتحة ومضيئة

امرأة تضع ظلال العيون

ألوان ظلال العيون الفاتحة مثل البيج، أو العاجي، الوردي الباهت أو حتى الذهبي الناعم، هي الخطوة الأولى لتوسيع العين. فهذه الدرجات تعكس الضوء وتمنح الجفن مظهراً أكثر اتساعاً. ابدئي بتطبيق برايمر على الجفون لضمان ثبات الظلال لساعات طويلة. ثم، وزّعي ظلال العيون بدرجة فاتحة مثل البيج أو الوردي الباهت على كامل الجفن المتحرك. بعد ذلك، طبقي ظلال عيون آخر بلون أغمق بدرجة واحدة فقط، عند كسرة العين لخلق عمق بصري طبيعي، مع لمسة لامعة في الزاوية الداخلية لفتح العين. هذه الطريقة، تعكس الضوء وتمنح العين حجماً أكبر من دون أن تبدو مثقلة بالمكياج.

طرق اختيار ألوان ظلال العيون حسب لون البشرة لتوسيع العينين

تلعب ألوان ظلال العيون دوراً رئيسياً في إبراز جمال النظرة وتوسيع العينين بصرياً، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل أساسي على اختيار الدرجات التي تنسجم مع لون البشرة.

للبشرة الفاتحة: اختاري الظلال الهادئة مثل البيج، أو الوردي الباستيلي أو الذهبي الفاتح، فهي تمنح العين إشراقة طبيعية وتزيدها اتساعاً.

للبشرة المتوسطة: اتجهي نحو الدرجات الدافئة كالمشمشي، أو البرونزي والذهبي المائل إلى النحاسي، إذ تضيء النظرة وتفتح العين بطريقة أنثوية.

البشرة السمراء: اعتمدي الألوان المعدنية كالذهبي الغامق، البرونزي العميق، أو الألوان الترابية المضيئة مثل البني الفاتح والكاراميل، إذ تمنح العين بعداً أكبر وتبرز سحرها.

رسمات الأيلاينر لتوسيع العيون الصغيرة

رسمة أيلاينر مزدوج لتوسيع العيون الصغيرة

تعدّ الأيلاينر من أكثر أدوات المكياج تأثيراً في رسم العين وتغيير حجمها بصرياً، خصوصاً اللواتي يبحثن عن طرق توسيع العيون الصغيرة، ومنحها نظرة أكبر وأكثر جاذبية. إليك، أبرز رسمات الأيلاينر لتكبير وتوسيع العينين:

الأيلاينر الرفيع

رسم خط رفيع من الأيلاينر على طول الجفون العلوية، بدءاً من منتصف العين وصولاً إلى الزاوية الخارجية، يساعد على توسيع العيون الصغيرة، ويمنحها مظهراً جذاباً.

أيلاينر عين القطة

رسم الأيلاينر بأسلوب عين القطة، يعتبر من أفضل الرسومات لتوسيع العيون الصغيرة، حيث يمتد الخط بشكل مائل وخفيف نحو الخارج والأعلى، ما يرفع شكل العين ويمنحها مظهراً لوزياً أكبر.

الأيلاينر المزدوج

لتوسيع العيون الصغيرة وجعلها تبدو أكثر انفتاحاً، فإن رسمة الأيلاينر المزدوج التي ترتكز على رسم خط رفيع على الجفن العلوي وخط آخر على طول الرموش السفلية الخارجية، مع ترك منتصف وأسفل العين خالياً، تعتبر خياراً مثالياً.

الأيلاينر الأبيض أو البيج

استخدام الأيلاينر الأبيض أو البيج داخل العين، يفتح العين فوراً ويمنحها إشراقة طبيعية واتساعاً ملحوظاً. لنتيجة أكثر جاذبية، ادمجي رسمة الأيلاينر مع لمسة من الظلال الداكنة عند الزاوية الخارجية للعين. هذه الخطوة تزيد من عمق النظرة وتخلق تأثيراً بصرياً يجعل العين أكبر وأكثر اتساعاً.

الماسكرا لتوسيع العيون الصغيرة

تعتبر الماسكرا خطوة أساسية لا غنى عنها في مكياج توسيع العيون الصغيرة، فهي الأداة السحرية التي تمنح الرموش كثافة وطولاً ينعكسان مباشرة على حجم العين. لنتيجة أكثر فعالية، يُنصح باستخدام أداة ثني الرموش قبل التطبيق. ثم، طبّقي الماسكرا بدءاً من جذور الرموش وصولاً إلى الأطراف بحركات متعرجة، لتوزيع المنتج بشكل متساوٍ. ركّزي على الرموش الوسطى والخارجية لتوسيع العين بصرياً. إذا كنت ترغبين بتأثير درامي مسائي، أضيفي رموشاً فردية عند الزوايا الخارجية، فهي تمنح العين طولاً واتساعاً من دون مبالغة.

الهايلايتر لإضاءة النظرة

لا يكتمل مكياج العيون، من دون الهايلايتر. فهو ليس مجرد لمسة مضيئة على الوجه، بل هو أداة ضرورية في مكياج توسيع العيون الصغيرة. بوضع القليل منه على الزاوية الداخلية للعين وأسفل عظمة الحاجب، ينعكس الضوء بطريقة تجعل العين تبدو أكبر وأكثر إشراقاً. كما أنّ استخدام درجات لؤلؤية أو بيج يمنح النظرة إشراقة طبيعية ويخلق وهماً باتساع الجفن، بخاصة عند دمجه مع ظلال فاتحة أو رسمة أيلاينر رفيعة.

أخطاء في المكياج لتوسيع العيون يجب تجنبها

ثمة أخطاء شائعة في مكياج العيون، تأتي بنتيجة عكسية وتُظهر العين أصغر حجماً. لذا، من المهم التعرّف إلى أبرز هذه الأخطاء وتصحيحها بخطوات بسيطة.