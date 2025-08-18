تسريحات شعر بسيطة في دقائق: لمسة أنثوية سريعة تعكس أناقتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - مع تسارع إيقاع الحياة اليومية، قد لا تجدين الوقت الكافي لارتياد صالونات تصفيف الشعر أو الجلوس ساعات أمام المرآة لتصفيف شعرك. لكن، ثمة تسريحات شعر بسيطة تجمع بين الأنوثة والعصرية، يمكنك تنفيذها في دقائق معدودة، تمنحك إطلالة متجددة يومياً، سواء كنتِ متجهة للعمل، أو الجامعة، أو حتى لقاء مسائي. اعتماد هذه التسريحات البسيطة لا يمنحك فقط مظهراً أنيقاً بسرعة، بل يعكس أيضاً ثقتك بنفسك وقدرتك على الظهور دائماً بإطلالة متألقة مهما كان وقتك ضيقاً.

في الآتي، "الخليج 365" تقدم لك أجمل تسريحات شعر بسيطة في دقائق، عصرية ولافتة، لتختاري من بينها ما يعكس شخصيتك ويناسب إطلالتك سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية المسائية.

تسريحة الكعكة المنخفضة

من عرض تشوتشينغ Chocheng الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الكعكة المنخفضة تبقى من أكثر التسريحات التي تجمع بين البساطة والرقي، وتمنح المرأة إطلالة أنيقة بلا جهد. وهي لا تحتاج سوى دقائق قليلة لتطبيقها، ومع ذلك تعكس مظهراً راقياً يناسب مختلف المناسبات. سرّ جمال هذه التسريحة يكمن في عفويتها؛ إذ يمكنكِ لفّ الشعر عند أسفل الرقبة وتثبيته بدبابيس ناعمة، مع ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة لإضفاء لمسة أنثوية ناعمة. كما أنّ الكعكة المنخفضة تمنح الشعر مظهراً مرتّباً من دون تكلف، وتُعتبر حلاً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن تسريحة سهلة وسريعة تواكب صيحات موضة الشعر.

تسريحة ذيل الحصان

من عرض جولي دي ليبران Julie De Libran الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُعتبر تسريحة ذيل الحصان، سواء العالية أو المنخفضة من أبرز تسريحات الشعر البسيطة والعملية التي تمنحكِ مظهراً عصرياً مفعماً بالحيوية. فهي لا تحتاج سوى بضع دقائق لتطبيقها، ومع ذلك تضفي لمسة شبابية تعكس الثقة والجرأة، تتميّز هذه التسريحة أيضاً بقدرتها على إبراز ملامح الوجه وتسليط الضوء على جمال المكياج والأكسسوارات، ما يجعلها خياراً مثالياً لكل امرأة تبحث عن إطلالة أنيقة وبسيطة في آن واحد.

تسريحة الضفيرة الجانبية

من عرض آشي ستوديو Ashi Studio الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من أسهل تسريحات الشعر البسيطة التي تجمع بين العملية والأنوثة، وتمنحكِ لمسة رومانسية ناعمة في دقائق قليلة، تسريحة الضفيرة الجانبية، ما يميز هذه التسريحة أنّها تناسب مختلف أطوال الشعر، كما تلائم الإطلالات النهارية في الجامعة أو العمل، وتبدو مثالية أيضاً للقاءات المسائية البسيطة. إنّها تسريحة عملية وأنيقة في آنٍ واحد، تجعل شعرك يبدو مرتباً بلمسة جمالية طبيعية. هذه التسريحة لا تحتاج إلى أدوات كثيرة، بل يكفي أن تقسّمي شعركِ إلى جانب واحد وتجدلي خصلاته بشكل كلاسيكي أو فرنسي، ثم تثبتي النهاية بربطة ناعمة. يمكنكِ ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة لإطلالة أكثر عفوية، أو شدّ الضفيرة قليلاً بعد الانتهاء لمنحها حجماً إضافياً.

تسريحة الشعر المبلل

من عرض أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة عصرية بلمسة بسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المبلل التي تعتبر من أبرز تسريحات الشعر البسيطة. فهي تمنح الشعر مظهراً أنيقاً ولامعاً كما لو خرجتِ للتو من البحر، ما يضفي لمسة من الجرأة والأنوثة في آن واحد. لتطبيقها، يكفي توزيع كمية قليلة من الجل أو كريم التصفيف على الشعر المبلل، ثم تمشيطه إلى الخلف أو إلى جانب واحد بحسب ذوقكِ. ما يميز هذه التسريحة أنّها سريعة وسهلة، وتناسب جميع الإطلالات، بخاصة الرسمية، كما أنّها تبرز ملامح الوجه وتسليط الضوء على المكياج بشكل خاص. إنها خيار مثالي لكل امرأة تبحث عن إطلالة عصرية غير تقليدية في دقائق قليلة فقط.

تسريحة الشعر المموّج

من عرض كومبنهاغن Copenhagen الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

بفضل لمستها العفوية، تمنح التسريحة المموّجة الطبيعي شعرك حجماً وانسيابية ملفتة، لتصبح من أبرز صيحات تسريحات الشعر البسيطة، التي تمنحك إطلالة أنثوية عفوية تجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد. فهي لا تحتاج إلى وقت طويل أو أدوات معقدة لتطبيقها، بل يكفي اعتماد تموجات ناعمة تنسدل بحرية لتعكس مظهراً طبيعياً وحيوياً. هذه التسريحة مثالية للإطلالات اليومية أو اللقاءات المسائية، كما أنها تتماشى مع مختلف أطوال الشعر وأنواعه، ما يجعلها خياراً عملياً وعصرياً لكل امرأة تبحث عن أسلوب سهل وراقي.

تسريحة النصف رفعة

من عرض إيلي صعب Elie Saab الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة النصف رفعة تُعتبر من أجمل تسريحات الشعر البسيطة التي تمنحكِ إطلالة متوازنة تجمع بين الأناقة والعفوية في آنٍ واحد. فهي مثالية للنساء اللواتي يرغبن في إبراز جمال الشعر المنسدل مع الحفاظ على لمسة مرتبة في الجزء العلوي. كل ما عليكِ فعله هو رفع القسم الأمامي أو العلوي من الشعر وتثبيته بدبوس أنيق أو ربطة خفية، بينما يبقى باقي الشعر منسدلاً بحرية. يمكنكِ تزيينها بأكسسوارات بسيطة كالمشابك المعدنية أو الدبابيس المرصعة لإطلالة أكثر عصرية. وما يميز هذه التسريحة أنها تناسب جميع أطوال الشعر تقريباً، كما أنها مثالية للمناسبات النهارية والرسمية وحتى السهرات. إنها تسريحة سريعة وسهلة تمنحكِ مظهراً أنثوياً متألقاً في دقائق معدودة.

طرق تثبيت تسريحة الشعر

