السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمعهد الرياض للتقنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، اتفاقية مع معهد الرياض للتقنية، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة، المدير التنفيذي لمركز “مسار” الدكتور محمد بن علي الخيري، ومن جانب المعهد وقّعها المدير التنفيذي أحمد بن إبراهيم البكري.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد، حيث يُعدُّ الاعتماد المؤسسي اعترافًا رسميًا تمنحه الهيئة، يفيد أن المنشأة التدريبية استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة؛ بهدف دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، والإسهام في تحقيق تطلعات سوق العمل، وردم الهوة بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف.

كما يهدف الاعتماد المؤسسي إلى تشجيع جهود الارتقاء بمستوى جودة المتدرّبين في قطاع التدريب بالمملكة، وتعزيز التجربة التدريبية لديهم في منشآت التدريب، والعمل مع الشركاء لرفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر، وكذلك لتحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية، وتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية، والتخطيط والتنفيذ المستمر للاستدامة والمواءمة مع سوق العمل.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

كما أن المعهد يُعدُّ أحد المشاريع الناجحة للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، التي تسعى لأن تكون رافدًا مهمًا لسد احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية عالية التأهيل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط