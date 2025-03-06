شكرا لقرائتكم خبر عن بإنتاج 270 ألف طن.. "البيئة" تؤكد اكتفاء المملكة من اللحوم الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

سفرتنا من أرضنا وأوضحت الوزارة خلال حملتها التي أطلقتها بالتزامن مع الشهر الفضيل، تحت عنوان "سفرتنا من أرضنا"، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء تصل إلى (61%)؛ مما يعكس الجهود المستمرة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضحت أن هذه الوفرة تأتي نتيجة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ودعم المربين المحليين، وتبني أحدث التقنيات في الإنتاج الحيواني، مما يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان الحالي.

الثروة الحيوانية وأضافت أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من الركائز الأساسية في تعزيز الأسواق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تضم المملكة أكثر من (20.6) مليون رأس من الضأن، وأكثر من (7.4) مليون من الماعز، بالإضافة إلى الى مايقارب حوالي (502) ألف رأس من الأبقار، وتبلغ عدد رؤوس الإبل أكثر من (2.2) مليون رأس؛ مما يساهم هذا التنوع الحيواني في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع؛ ويضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق المحلية.

يُذكر أن الحملة؛ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين، مبينةً أن الحملة تساهم في رفع جودة المنتجات الغذائية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تُسجل وفرة ملحوظة في إنتاج اللحوم الحمراء حيث يبلغ الإنتاج أكثر من (270) ألف طن خلال 2023م، مما يُسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية.وأوضحت الوزارة خلال حملتها التي أطلقتها بالتزامن مع الشهر الفضيل، تحت عنوان "سفرتنا من أرضنا"، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء تصل إلى (61%)؛ مما يعكس الجهود المستمرة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.وأوضحت أن هذه الوفرة تأتي نتيجة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ودعم المربين المحليين، وتبني أحدث التقنيات في الإنتاج الحيواني، مما يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان الحالي.وأضافت أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من الركائز الأساسية في تعزيز الأسواق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تضم المملكة أكثر من (20.6) مليون رأس من الضأن، وأكثر من (7.4) مليون من الماعز، بالإضافة إلى الى مايقارب حوالي (502) ألف رأس من الأبقار، وتبلغ عدد رؤوس الإبل أكثر من (2.2) مليون رأس؛ مما يساهم هذا التنوع الحيواني في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع؛ ويضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق المحلية.يُذكر أن الحملة؛ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين، مبينةً أن الحملة تساهم في رفع جودة المنتجات الغذائية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.