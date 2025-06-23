شكرا لمتابعة خبر عن البلديات: منع البقالات من بيع التبغ والخضراوات والفواكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منعت وزارة شؤون البلديات والاسكان وفقا للاشتراطات الجديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، بيع الخضار والفواكه والتمور واللحوم ومنتجات التبغ (السجائر العادية، والإلكترونية، والمعسل) داخل الأكشاك والبقالات (ميني ماركت).

وقصرت الاشتراطات الجديدة السماح ببيع هذه المنتجات في التموينات (السوبر ماركت) مع اشتراط حصولها على ترخيص لبيع اللحوم، كما سمحت ببيع كافة المنتجات في الأسواق المركزية (هايبر ماركت)، أما أسلاك الشواحن وبطاقة الشحن مسبقة الدفع فسمحت التعديلات ببيعها في البقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ووفقا لقرار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، فإن المساحة الأدنى لممارسة نشاط البقالات هو 24 مترا مربعا، أما التموينات فالحد الأدنى لها 100 متر مربع، والأسواق المركزية 500 متر مربع.

وسيبدأ العمل بالقرار بشكل فوري، أما المنشآت القائمة فستمنح مهلة تصحيحية لا تتجاوز 6 أشهر من الآن.