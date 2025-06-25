شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب الخطوط السعودية بخفض أسعار التذاكر للمرابطين وذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، متضمنًا عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تحسين خدمات المؤسسة وتعزيز التوازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.

وطالب المجلس المؤسسة باحتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والجنود المرابطين، وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر، بما يضمن استفادتهم من الأسعار المناسبة دون الإخلال بالسياسات المالية للمؤسسة.

وشدد الشورى على ضرورة مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.

كما دعا الخطوط السعودية إلى إعداد خطة واضحة بجدول زمني لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة، مع تسريع تطوير استراتيجياتها التشغيلية، ومواءمتها بما يسمح بنقل مركز عملياتها الرئيسي إلى محافظة جدة.