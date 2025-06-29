الأسبوع في 10 صور: أسبوع ملتهب في الشرق الأوسط.. وزفاف باذخ لمؤسس "أمازون"

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ياسر نجدي
ماكسار تكنولوجيز
جيتي
مقطع فيديو متداول
فيل نوبل/ رويترز
القوات الجوية الأمريكية
كوستاس كورجياس/ المنصة الأوروبية للصور الصحفية
صحيفة تشاينا ديلي
ستيفانو ريلانديني/ جيتي
توصيف مصطفى/ فرانس برس
جولي سيباديلها/ فرانس برس
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