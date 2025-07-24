انت الان تتابع اللقطات الأولى.. شاهد لحظة العثور على حطام طائرة ركاب روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يوليو 2025, 9:04 صباحاً

بثت وسائل إعلام روسية فيديو لحظة العثور على حطام طائرة ركاب روسية على بُعد نحو 15 كيلومترًا من مطار "تيندا" في إقليم آمور، وذلك بعد فقدان الاتصال بها في وقت سابق أثناء استعدادها للهبوط. ويظهر الفيديو الذي بثه موقع "روسيا اليوم" حطام الطائرة وسط منطقة أشجار كثيفة، وكان الدخان الكثيف المتصاعد هو الدليل على وجود الحطام. وأشارت خدمات الطوارئ إلى مصرع جميع من كان على متن طائرة "أن-24" المنكوبة. وذكرت خدمات الطوارئ أنه ينظر في فرضية خطأ بشري، مثل ارتكاب طاقم الطائرة خطأ أثناء الهبوط في ظل ضعف الرؤية، كذلك فرضية وقوع عطل فني وراء تحطم الطائرة. وذكرت التقارير أن الطائرة اختفت من الرادارات في ظروف غامضة، ما دفع السلطات الروسية إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة، أسفرت عن تحديد موقع الحطام على مسافة قريبة من وجهتها. وكانت الطائرة قد فقدت الاتصال ببرج المراقبة قبل دقائق من موعد هبوطها المجدول، وسط أحوال جوية يعتقد أنها كانت سيئة.

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