السعودية | تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين سكان المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر إيجابي يعكس استمرار نمو سوق العمل وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التراجع استمرارًا للجهود الحكومية في دعم التوطين، وتعزيز الفرص الوظيفية، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تستهدف رفع معدلات المشاركة في سوق العمل، لا سيما بين فئة الشباب.