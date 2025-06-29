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السعودية | تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025 1/2
  • السعودية | تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين سكان المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر إيجابي يعكس استمرار نمو سوق العمل وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التراجع استمرارًا للجهود الحكومية في دعم التوطين، وتعزيز الفرص الوظيفية، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تستهدف رفع معدلات المشاركة في سوق العمل، لا سيما بين فئة الشباب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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