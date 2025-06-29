السعودية | وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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