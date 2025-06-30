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السعودية | نائب وزير الحج والعمرة يتابع سير العمل بمكاتب شؤون الحج

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السعودية | نائب وزير الحج والعمرة يتابع سير العمل بمكاتب شؤون الحج

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس، مقار مكاتب شؤون الحج، للاطلاع على سير العمل، ومتابعة خطط وبرامج خدمة ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التي بذلت جهودًا واسعة في حج العام المنصرم، وتحقيقها نسب نجاح مرتفعة.

وشكر معاليه في ختام الزيارة العاملين في هذه المكاتب على ما يبذلونه من دور فاعل في تنظيم شؤون الحجاج، بما يكفل لهم رحلة إيمانية موفقة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس لراحة الحجاج وتهيئة السبل لإتمام المناسك في جوٍ من السكينة والوقار.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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