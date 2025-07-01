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السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

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  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده 1/2
  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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