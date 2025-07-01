السعودية | “البلديات والإسكان” تشدّد على الالتزام باشتراطات المستودعات والمخازن وتدعو للإبلاغ عن مظاهر التخزين غير المرخّص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن تستهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتخصيص مواقع مناسبة تسهّل عمليات التوزيع والتوصيل للبضائع، مشددة على أهمية الالتزام بما جاء فيها للحد من المخاطر والممارسات العشوائية ومظاهر التشوّه البصري في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتخزين غير المرخّص، عبر مركز البلاغات الموحّد 940 أو من خلال خدمة “صور وأرسل” في تطبيق “بلدي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي تُخلّ بالأنظمة والاشتراطات، وتُعرّض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة.

وأشارت إلى أن استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير التجارية لأغراض التخزين دون الحصول على ترخيص أو مزاولة نشاط تخزين لا يتوافق مع الرخصة التجارية الأصلية أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها داخل النطاق العمراني يُعدّ من المخالفات المدرجة ضمن جدول الجزاءات البلدية، مشيرًا إلى أن التخزين العشوائي يُعد من أبرز مصادر الخطورة داخل الأحياء، نظرًا لما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة وتشويهًا للمشهد الحضري، وتعد على الاستخدامات المخصصة للأراضي.

وأفادت بأن الإبلاغ عن التخزين غير المرخّص داخل النطاق العمراني يسهم في الحد من خطر الحرائق وتلف البضائع والمواد المختلفة، وإيقاف الممارسات والأنشطة العشوائية داخل الأحياء، وتعزيز اتباع إجراءات السلامة والحد من المخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة آمنة داخل المستودعات بشكل مرخّص ونظامي ومطابق للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تطوير البيئة العمرانية على مستوى المدن، وتحقيق أعلى معايير التنظيم والامتثال.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أتاحت الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحّد 940 وتطبيق “بلدي” عبر الدخول على خيار البلاغات ضمن خدمة “صور وأرسل”، واختيار بلاغ “تخزين غير مرخّص” ورفع صورة البلاغ.

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