السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ختمًا خاصًا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي يقام في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، خلال الفترة من 7 / 7 / 2025م حتى 24 / 8 / 2025م.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة البطولة.

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