شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.