اخبار السعوديه

الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة الرياض وروسيا في مجال تشغيل المدينة

0 نشر
0 تبليغ

الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة الرياض وروسيا في مجال تشغيل المدينة

شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة الرياض وروسيا في مجال تشغيل المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تفويض صاحب السمو أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه.

وقرر المجلس تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا