شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يرحب باستضافة الرياض مؤتمر يونيدو في نوفمبر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، باستضافة المملكة المؤتمر العام (الحادي والعشرين) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض.

ويأتي هذا للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني.

وكان المجلس وافق خلال جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على نظام تملك غير السعوديين للعقار.

كما وافق على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو من كل عام.

وأقر أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا يكفل الفئات الأكثر احتياجًا، بما يمكّنها من الاستفادة من المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.

واعتمد المجلس الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة الصحة العامة عن عام مالي سابق.