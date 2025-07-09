شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يقر دعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الوزراء، دعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار عبر حلول سكنية أو مالية.

وأوضح أن المشمولين بالدعم، هم: أسرة السجين، المريض العاجز عن العمل، أسرة المتوفى، ضعيف القدرة المادية.

وأفادت أن شروط الدعم: أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم: (أسرة السجين – أسرة المتوفى – أسرة المريض – الأسرة ضعيفة القدرة المادية)، أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار، أن يصدر قرار من اللجنة في المنطقة بنوع الدعم، أن يصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قاضي التنفيذ.

وأشارت إلى أنه يقدم البرنامج الدعم مباشرة (دون تقديم أي طلب من المستفيدين)، ويتم ذلك من خلال الربط التقني بين الجهات ذات العلاقة، بينما للتقديم عبر الموقع الإلكتروني .