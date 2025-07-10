شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مشاركة الهيئة السعودية للسياحة عبر معرض "عجائب أرض السعودية" ضمن جناح المملكة في إكسبو أوساكا 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم مشاركة الهيئة السعودية للسياحة عبر معرض "عجائب أرض السعودية" وذلك ضمن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو أوساكا 2025، خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري، وتتزامن هذه المشاركة مع احتفاء المملكة العربية السعودية واليابان بالذكرى السبعين لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

كما قدمت الهيئة السعودية للسياحة في معرض "عجائب أرض السعودية" العديد من الأقسام المتنوعة التي نقلت الزوار إلى قلب المملكة للاستمتاع بالثراء الثقافي عبر إبراز التراث السعودي الأصيل من خلال الشاشات التفاعلية، وأكشاك التصوير، وتجارب ملهمة عن الخط العربي السعودي والياباني، وورش عمل لتجارب الحرف اليدوية التقليدية مثل صناعة الفخار وفنون الزخرفة، إضافة للمناطق التي سلطت الأضواء على الوجهات الفريدة مثل الدرعية، والرياض، وعسير، وجدة، والبحر الأحمر، والعلا، بالإضافة إلى مجسم "جمل الأوريغامي“ الذي يمثل عمق التواصل الثقافي بين البلدين.

وشهدت هذه المناسبة الخاصة شراكة حصرية بالتعاون مع الشخصية اليابانية "دورايمون" بإصدار محدود، حيث تُمنح يومياً لأول 250 زائر يشتركون في المسابقات التي يقيمها المعرض.

وكان لعشاق الرياضة فرصة التصوير داخل غرفة ملابس أيقونة كرة القدم العالمية النجم كريستيانو رونالدو، والتعرف على توصياته للاستمتاع بأهم نقاط الجذب داخل السعودية، إضافة لتجربة محاكاة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي لسباقات الفورمولا 1، كما تم تسليط الأضواء على كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي يقام حالياً بمدينة الرياض، وكأس العالم لكرة القدم والمقرر انطلاقه في المملكة عام 2034.