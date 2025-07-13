الأسبوع في 7 صور: "الجري مع الثيران" يعود إلى إسبانيا.. ودموع حارّة على خد طفل فلسطيني

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ألبرت جيا/ رويترز
جوردان فوندرهار/ نيويورك تايمز
مانو فرنانديز/أسوشيتد برس
ألبرت جيا/ رويترز
جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس
رمضان عابد/ رويترز
أرنولد ويليانتو/ فرانس برس
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