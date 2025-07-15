شكرا لقرائتكم خبر “الهدى بارك ” ينطلق من مكة المكرمة كوجهة رائدة في قطاع التجزئة ونمط الحياة العصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس التحوّل المتسارع الذي تشهده مكة المكرمة في قطاع التجزئة وجودة الحياة، كشفت شركة هامات – الرائدة في التطوير العقاري التجاري – عن مشروعها الجديد "الهدى بارك"، الوجهة القادمة والأكثر تكاملاً وتميّزاً في العاصمة المقدسة.

ويقع الهدى بارك في موقع استراتيجي على الطريق الدائري الرابع، وعلى بُعد دقائق من أكثر أحياء مكة المكرمة كثافةً سكانية، إضافة إلى قربه من أبرز معالمها، ما يجعله وجهة استثنائية تخدم أكثر من 2.5 مليون نسمة، إلى جانب ملايين الزوار سنويًا.

واستُلهم تصميم الهدى بارك من طبيعة المملكة المتنوعة، حيث تتكامل المسطحات الخضراء والنوافير المائية والمساحات المفتوحة لتشكّل بيئة جاذبة ومشوّقة. كما يتميّز بتصميم معماري أيقوني بخطوط انسيابية، وقباب زجاجية، وواجهات واسعة تسمح بانسياب الضوء الطبيعي إلى مختلف أرجاء المركز، ما يضفي طابعاً مرحّباً وتجربة بصرية متكاملة.

ويقدّم الهدى بارك تجربة مبتكرة للزوار من خلال جلسات مستوحاة من الطبيعة، وعناصر تفاعلية حديثة، وساحات ذات طابع مميز تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي.

يعكس الهدى بارك في جوهره التزاماً راسخاً بالاستدامة، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، واستخدام مواد موفرة للطاقة، وتصميم أنظمة إضاءة تعزز من الكفاءة البيئية. حيث يمثل تلاقياً فريداً بين هوية مكة وروح التصميم المعماري العصري، ما يجعله معلماً حضرياً مميزاً يثري المشهد العمراني لمكة المكرمة.

ويُعد الهدى بارك من تطوير وتشغيل شركة هامات، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المراكز التجارية في المملكة، حيث تمتلك محفظة تضم أكثر من 15 مركز تجاري. ويأتي الهدى بارك مواكباً لرؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تحسين جودة الحياة ضمن منطقة حضرية سريعة النمو، وذات قدرة إنفاق عالية، في ظل الحاجة المتزايدة لوجهات تجمع بين الترفيه والتجربة التجارية الشاملة.

يتميّز الهدى بارك بمزيج متنوع من خيارات التسوق والترفيه التي تجمع بين أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية الرائدة، ضمن بيئة صُممت لتلبية احتياجات المجتمع، من مفاهيم الترفيه العائلية والحديثة، ومناطق الألعاب المخصصة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب ساحات طعام عصرية وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي. ويقدّم الهدى بارك تجربة شاملة تجمع بين الحداثة والإبداع العالمي من جهة، والأصالة والطابع المحلي من جهة أخرى، بما يضمن تلبية مختلف الأذواق وتعزيز الجاذبية المجتمعية.