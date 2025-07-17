شكرا لمتابعة خبر عن وزارة السياحة تضبط 1252 مخالفة في عددٍ الوجهات السياحية الصيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت وزارة السياحة من ضبط 1252 مخالفة في عددٍ من الوجهات السياحية الصيفية في عسير، والباحة، والطائف وجدة.

‎وتأتي جهود وزارة السياحة الرقابية للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، إضافة إلى التزام مرافق الضيافة بالحصول على ترخيصٍ من الوزارة.

‎ودعت الوزارة جميع السيّاح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930).