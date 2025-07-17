شكرا لمتابعة خبر عن وزارة السياحة تضبط 1252 مخالفة في عددٍ الوجهات السياحية الصيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت وزارة السياحة من ضبط 1252 مخالفة في عددٍ من الوجهات السياحية الصيفية في عسير، والباحة، والطائف وجدة.
وتأتي جهود وزارة السياحة الرقابية للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، إضافة إلى التزام مرافق الضيافة بالحصول على ترخيصٍ من الوزارة.
ودعت الوزارة جميع السيّاح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930).