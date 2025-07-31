شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تروي لحظات الرعب التي عاشتها مع سقوط لعبة 360 في منتزة الجبل الأخضر بالطائف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت إحدى الفتايات تجربتها المأساوية مع سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في منطقة الهدا بمحافظة الطائف والتي أسفرت عن عدة إصابات منها يصنف بالخطيرة.

وقالت الفتاة وهي تبكي في مقطغ تم تداوله على نطاق واسع :”الحمد لله إني طلعت بالسلامة ، شوفوا المشكلة رجل البنت انقطعت ودمها للحين عندي ، الله يشفي البنت ، اللعبة كانت مرة خطيرة وأول ما طاحت ما قدرت أشوف شى وأغمى علي وإيدي للحين أتوقعها مكسورة “.

وشهدت منطقة الهدا بمحافظة الطائف حادثًا مروعا بعد سقوط إحدى الألعاب الترفيهية بشكل مفاجئ أثناء تشغيلها ما أسفر عن إصابة 23 فتاة بإصابات متفرقة.

اقرأ أيضاً: