الارشيف / اخبار السعوديه

فتاة تروي لحظات الرعب التي عاشتها مع سقوط لعبة 360 في منتزة الجبل الأخضر بالطائف.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

فتاة تروي لحظات الرعب التي عاشتها مع سقوط لعبة 360 في منتزة الجبل الأخضر بالطائف.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تروي لحظات الرعب التي عاشتها مع سقوط لعبة 360 في منتزة الجبل الأخضر بالطائف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت إحدى الفتايات تجربتها المأساوية مع سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في منطقة الهدا بمحافظة الطائف والتي أسفرت عن عدة إصابات منها يصنف بالخطيرة.

وقالت الفتاة وهي تبكي في مقطغ تم تداوله على نطاق واسع :”الحمد لله إني طلعت بالسلامة ، شوفوا المشكلة رجل البنت انقطعت ودمها للحين عندي ، الله يشفي البنت ، اللعبة كانت مرة خطيرة وأول ما طاحت ما قدرت أشوف شى وأغمى علي وإيدي للحين أتوقعها مكسورة “.

وشهدت منطقة الهدا بمحافظة الطائف حادثًا مروعا بعد سقوط إحدى الألعاب الترفيهية بشكل مفاجئ أثناء تشغيلها ما أسفر عن إصابة 23 فتاة بإصابات متفرقة.

اقرأ أيضاً:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا