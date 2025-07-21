شكرا لمتابعة خبر عن المسند: غداً يشرق المرزم نجم الشعرى اليمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن غداً الاثنين، يشرق المرزم نجم الشعرى اليمانية.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “غداً يشرق نجم الشعرى اليمانية (الذراع، ويسميه العامة المرزم) قُبيل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تقريباً يمكن رؤيته فجراً بصعوبة جهة الشرق. وتدخل الشعرى (المرزم) وفق حساب الأنواء في 29 يوليو”.
وأضاف: “يقول الشاعر راشد الخلاوي رحمه الله: وإلى ظْهَر المِرْزم شبعْ كلّ كَالف.. من الغيْد وانْحَنّ اللَّيالي الشّدَايد”، مضيفًا “الكالف: الفلّاح
الغيد: النخل، وانحن الليالي الشدايد: انقضت وانصرفت الليالي الشديدة”.
وتابع: “الشعرى هي ألمع النجوم في السماء، وورد ذكرها في القرآن الكريم (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى)، وتبعد عن الأرض نحو 8 سنوات ضوئية، أي حوالي (81 ترليون كم) .. بمعنى أن الضوء الذي نراه منها حالياً انطلق في عام 2017 ويصل إلينا الآن بسرعة 300 ألف كم في الثانية”.