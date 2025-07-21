- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" يبدأ استقبال انضمام شركات القطاع الخاص.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق البيئة التجريبية التقنية (Sandbox) للتطبيق الوطني الشامل "توكلنا".
وأشارت إلى بدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويُمكّن الشركات من اختبار خدماتها مع مستخدمين فعليين في بيئة تقنية آمنة، ويأتي ذلك استجابة للاهتمام المتزايد من شركات القطاع الخاص بتقديم خدماتها الرقمية عبر "توكلنا".
وتُمكّن البيئة التجريبية شركات القطاع الخاص من الوصول إلى أكثر من 34 مليون مستخدم، وتقييم جودة الخدمات وتوافقها مع معايير تجربة المستخدم، إلى جانب تحفيز تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتوسع أثر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منصة وطنية موحدة.
إضافة إلى إمكانية اختبار تكامل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق الكامل، مما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي للشركات وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها.
وتشمل معايير وشروط التسجيل في البيئة التجريبية امتلاك سجل تجاري وتراخيص نظامية سارية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية، مع احترام سياسات الحوكمة، وضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية، وتقديم الخدمة باللغة العربية كخيار أساسي.
ودعت “سدايا” الجهات الراغبة إلى التسجيل عبر هذا الرابط بالضغط هنا، وسيتم اختيار ما يصل إلى 20 شركة في المرحلة الأولى، بناءً على استيفاء المعايير المحددة، مع منح الأولوية للشركات المبادرة بالتسجيل المبكر.
وذلك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية، ومن خلال تطبيق معايير قبول موحدة لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع بيئة تنافسية محفزة للابتكار.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور "توكلنا" كبوابة وطنية رقمية موحدة، تجمع خدمات متنوعة من مختلف القطاعات، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وتسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.
شركات القطاع الخاصوتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور "توكلنا" كمنصة وطنية شاملة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إطار تنظيمي مرن وخاضع للإشراف.
خدمات توكلنا لشركات القطاع الخاصكما توفر البيئة التجريبية التقنية عدة مزايا للمشاركين، من أبرزها: الوصول المبكر إلى منصة “توكلنا”، ودعم فني مباشر، وجلسات إرشادية واستشارية يقدمها خبراء التقنية والتحول الرقمي في “سدايا”.
متطلبات التكامل مع "توكلنا"ومن المقرر عقد ورش عمل تعريفية مخصصة للجهات المنظمة، لشرح متطلبات التكامل مع "توكلنا"، واستعراض المزايا التنافسية المتاحة، إلى جانب جلسات استشارية متخصصة لدعم المنظمين في تصميم وتطوير حلولهم الرقمية ضمن المنظومة.
