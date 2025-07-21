شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تفتح قبول مرحلة البكالوريوس.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل



ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم الجمعة 1 أغسطس 2025م عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي. تقديم الجامعة السعودية الإلكترونية وتُتيح الجامعة الدراسة في جميع هذه البرامج ضمن نموذج التعليم المدمج، الذي يجمع بين الحضور المباشر في مراكزها التعليمية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والمحاضرات الافتراضية التفاعلية، ويعتمد القبول على المفاضلة بين المتقدمين وفق عدد من المعايير.

وتشمل نتائج اختبار القدرات العامة، ومستوى اللغة الإنجليزية من خلال (STEP) أو (IELTS)، والنسبة العامة لشهادة الثانوية، إلى جانب احتساب الخبرة العملية عنصرًا مرجّحًا في التقييم، ما يمنح المتقدمين من الموظفين فرصة تنافسية أعلى. برامج الجامعة السعودية الإلكترونية كما يشمل القبول البرامج الأكاديمية المعتمدة في كليات الجامعة الأربع: كلية العلوم الإدارية والمالية التي تطرح تخصصات: إدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية، والتجارة الإلكترونية الذي يقدم (عن بُعد)، وكلية الحوسبة والمعلوماتية بتخصصات: تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، وعلوم البيانات، وكلية العلوم الصحية التي تقدم برنامجي الصحة العامة، والمعلوماتية الصحية.



هذا إضافة إلى كلية العلوم والدراسات النظرية التي تشمل تخصصات: القانون، والإعلام الرقمي، واللغة الإنجليزية والترجمة الذي يقدم (عن بُعد)، وذلك في عدد من الفروع بمختلف مناطق المملكة. القبول لمرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية

وتعتمد الجامعة اللغة الإنجليزية لغة تدريس رئيسة لمعظم برامجها الأكاديمية، باستثناء مقررات الثقافة الإسلامية وبعض التخصصات مثل القانون والإعلام الرقمي التي تُدرّس باللغة العربية كما يُطلب من جميع الطلبة اجتياز مقررات السنة الأولى المشتركة والفصل المشترك التي تُقدَّم باللغة الإنجليزية.

وتؤكد الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال هذا التوجّه حرصها على تقديم تعليم مرن عالي الجودة يُعزّز المهارات الرقمية والمعرفية للطلبة ويرتقي بمخرجات التعليم الجامعي.

