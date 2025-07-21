مذكرة تعاون لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المملكة

- 1/2
الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تعاون بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، التي تشمل إعداد الأبحاث وجمع البيانات لدعم عملية صنع سياسات تمكين المرأة.
كما تنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التمكين الفاعل لجميع فئات المجتمع، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
دعم المرأة السعوديةهذا إلى جانب بناء قدرات القيادات النسائية في القطاع العام والخاص وغير الربحي.
تعزيز مشاركة المرأة في سوق العملهذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
