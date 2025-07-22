شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار على الشرقية والرياض ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 25-52 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

