بنك التنمية يربط صرف تمويل التعليم بنتائج الطالب الأكاديمية - عاجل

الدمام - شريف احمد - كشف بنك التنمية الاجتماعية آلية مبتكرة لمنتجه الخاص بتمويل التعليم، حيث ربط صرف الدفعات المالية بشكل مباشر بالتقدم الأكاديمي للطالب، في خطوة تهدف إلى تحفيز التفوق الدراسي وضمان تحقيق أهداف التمويل، مقدمًا تسهيلات تصل إلى 100 ألف ريال بفترة سداد تمتد لأربع سنوات.

وتقوم الآلية الجديدة على صرف قيمة الفصول الدراسية بناءً على جدول زمني متفق عليه مع الجهة التعليمية، حيث يخضع استحقاق كل دفعة لمراجعة السجل الأكاديمي للطالب، مما يضمن التزامه بالدراسة وتحقيقه للنتائج المرجوة قبل صرف الدفعة التالية، وهي خطوة تعزز من جدية الاستفادة من التمويل.





