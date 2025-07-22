- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية يربط صرف تمويل التعليم بنتائج الطالب الأكاديمية - عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف بنك التنمية الاجتماعية آلية مبتكرة لمنتجه الخاص بتمويل التعليم، حيث ربط صرف الدفعات المالية بشكل مباشر بالتقدم الأكاديمي للطالب، في خطوة تهدف إلى تحفيز التفوق الدراسي وضمان تحقيق أهداف التمويل، مقدمًا تسهيلات تصل إلى 100 ألف ريال بفترة سداد تمتد لأربع سنوات.
وتقوم الآلية الجديدة على صرف قيمة الفصول الدراسية بناءً على جدول زمني متفق عليه مع الجهة التعليمية، حيث يخضع استحقاق كل دفعة لمراجعة السجل الأكاديمي للطالب، مما يضمن التزامه بالدراسة وتحقيقه للنتائج المرجوة قبل صرف الدفعة التالية، وهي خطوة تعزز من جدية الاستفادة من التمويل.
وتقوم الآلية الجديدة على صرف قيمة الفصول الدراسية بناءً على جدول زمني متفق عليه مع الجهة التعليمية، حيث يخضع استحقاق كل دفعة لمراجعة السجل الأكاديمي للطالب، مما يضمن التزامه بالدراسة وتحقيقه للنتائج المرجوة قبل صرف الدفعة التالية، وهي خطوة تعزز من جدية الاستفادة من التمويل.
أخبار متعلقة
ويوفر البنك تجربة رقمية بالكامل للتقديم على المنتج، دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك، حيث تبدأ رحلة المستفيد باختيار الجهة التعليمية ونوع البرنامج الدراسي إلكترونيًا.
ومن أبرز مزايا المنتج، بالإضافة إلى سقفه المرتفع وفترة السداد الميسرة، الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة، وتحويل المبالغ مباشرة إلى حساب المؤسسة التعليمية.
وأوضح البنك أن شبكة شركائه التعليميين المعتمدين في نمو مستمر، حيث تشمل حاليًا تسع جهات تعليمية بارزة، من بينها جامعات حكومية كجامعة القصيم والمجمعة، وكليات طبية وصحية متخصصة مثل كليات البترجي الطبية وكلية الموسى للعلوم الصحية، مما يوفر خيارات متنوعة للطلاب.
وتبدأ رحلة سداد الأقساط الشهرية بعد 30 يومًا من تاريخ صرف أول دفعة للطالب، وتمر عملية الحصول على التمويل بسلسلة موافقات إلكترونية تبدأ من الجهة التعليمية، ثم موافقة البنك النهائية، قبل أن يتم صرف المبلغ المستحق مباشرة، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الطلبات.