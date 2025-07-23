شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.



وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 -48) درجة مئوية.وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.